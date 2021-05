Israel rejeitou trégua com Gaza, dizem responsáveis egípcios

Israel rejeitou "todas as iniciativas e mediação" para uma trégua com as fações palestinianas em Gaza que permitisse travar os piores combates em sete anos entre as duas partes, disseram à agência EFE duas fontes da segurança egípcias.

Uma delegação do Egito - país que tem atuado como mediador entre Israel e o movimento islâmico palestiniano Hamas, que controla a Faixa de Gaza -- esteve na quinta-feira em Telavive para reuniões com responsáveis israelitas, que indicaram pretender realizar uma "ampla operação militar" no enclave palestiniano, antes de qualquer trégua, adiantaram as fontes, que não quiseram ser identificadas.

"É claro que Israel tem objetivos específicos com o ataque à Faixa de Gaza, que deseja alcançar antes de um cessar-fogo, como a destruição das capacidades militares da resistência palestiniana e especialmente do Hamas, e tem como alvo vários dos líderes do Hamas procurados", disse uma das fontes próxima da delegação que esteve em Telavive.