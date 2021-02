'Isto é um milagre': Cão nasce com seis patas e surpreende veterinários

Skipper surpreendeu tudo e todos logo após o nascimento. O cachorro, um border collie com mistura de pastor australiano, nasceu com seis patas e com uma combinação rara de doenças congénitas."Isto é um milagre chamado Skipper. Literalmente", disse o Hospital Veterinário de Neel, em Oklahoma, nos Estados Unidos. "Sobreviveu mais do que suspeitávamos para um cão com a sua combinação de doenças congénitas", acrescentou aquele hospital.O cão nasceu de parto natural, juntamente com oito outros cães, a 16 de fevereiro em Oklahoma. Depois de Skipper nascer, os donos deslocaram-se ao hospital veterinário para perceber o impacto das raras condições.Uma semana após o nascimento, Skipper continua a evoluir positivamente e, apesar das condições raras, está livre de dor e confortável.O cachorro nasceu com dois tratos urinários, dois sistemas reprodutivos, duas caudas e seis pernas.