"O único cabeçalho positivo que alguma vez tive": a imagem que marca discurso de Trump após ser ilibado

"Isto não deve acontecer a outro presidente". Foi desta forma que Donald Trump reagiu esta quinta-feira, em conferência de imprensa, ao resultado da votação do seu 'impeachment', realizada esta quarta-feira.Logo no início do discurso, o presidente norte-americano agradeceu à mulher, Melania Trump, por estar presente e sempre ao seu lado dele, principalmente neste momento.

"Hoje é um dia para celebrar", disse. Durante todo o discurso Trump agradeceu a todos aqueles que o têm apoiado durante este percurso.

"Passámos pelo inferno, injustamente, mas não fiz nada de errado", disse ainda esta quinta-feira Donald Trump, durante a conferência de imprensa feita no rescaldo da votação do seu processo de destituição, do qual foi absolvido.



"Já errei na minha vida", afirmou, "mas este é o resultado final", acrescentou. Foi nesta altura que o Presidente dos EUA pegou num exemplar do jornal Washington Post onde se pode ler, na capa, "Trump absolvido".

"É o único cabeçalho positivo que alguma vez tive no Washington Post", brincou o norte-americano com a situação.



O presidente sugeriu várias vezes que o governo o investigou quando anunciou a campanha em junho de 2015, para o impedir de conquistar a presidência. "Tivemos a caça às bruxas. Tudo começou no dia em que descemos do elevador, eu e a nossa futura primeira-dama", disse Donald Trump que referiu várias vezes a investigação na Rússia.



O líder dos EUA continou dizendo que todo o processo de 'impeachment' por que passou se tratou de uma ação "do ponto de vista político". Trump fez questão de realçar ainda que a sua administração foi tratada "de forma completamente injusta". "Era tudo uma treta", disse, referindo-se às alegações.

Recorde que o Senado dos Estados Unidos ilibou o presidente norte-americano Donald Trump das acusações de abuso de poder e de obstrução ao Congresso.

Os 100 elementos do Senado votaram separadamente os dois artigos que suportavam o 'impeachment' do Presidente norte-americano.