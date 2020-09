A Itália registou 1229 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, um número superior aos 1.008 de segunda-feira, segundo os dados do Ministério da Saúde.

No entanto, foram realizados mais de 80.000, ou seja mais 35.000 testes do que na segunda-feira, o que pode explicar a deteção de mais pessoas contagiadas, segundo as autoridades.

No último dia foram registados também nove óbitos, menos cinco do que no dia anterior.