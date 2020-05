Cientistas israelitas criaram uma máscara para usar durante a pandemia de Covid-19 nos restaurantes, que permite aos clientes comer sem a tirarem da cara. Com uma alavanca, semelhante ao travão de uma bicicleta, abre-se um buraco na máscara para deixar passar a comida.Segundo a Reuters, a invenção pode ser mais difícil de usar com molhos ou gelado, mas comida sólida consegue entrar facilmente."A máscara abre-se mecanicamente com um comando manual, ou automaticamente quando o garfo se aproxima dela", explica à Reuters Asaf Gitelis, vice-presidente da Avtipus Patents and Inventions, que criou o dispositivo."Depois pode comer, saborear, beber e quando se tira o garfo e a máscara se fecha, estará protegido do novo coronavírus e das outras pessoas que se sentam consigo", garante Gitelis. A máscara começará a ser desenvolvida dentro de meses e deverá custar menos de três dólares (€2,75), no máximo.