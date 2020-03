Jair Bolsonaro diz que coronavírus é "fantasia" exagerada pela imprensa

Na contramão da preocupação global e dos esforços de governos de todo o mundo para evitarem o alarmante avanço da epidemia de Coronavírus, o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, minimizou esta terça-feira o assunto.



Em discurso em Miami, nos Estados Unidos, onde se encontra em visita oficial, o brasileiro afirmou que a doença, que já matou mais de quatro mil pessoas no mundo e também está a crescer rapidamente no Brasil, é apenas "uma pequena crise", uma "fantasia" que a grande imprensa mundial se encarrega de exagerar e fazer parecer grande.

"Obviamente temos no momento uma crise, uma pequena crise. No meu entender, muito mais uma fantasia, a questão do Coronavírus, que não é isso tudo que a grande media propala ou propaga pelo mundo todo."-Afirmou Bolsonaro, mais uma vez na contramão da maioria dos líderes mundiais, seriamente preocupados com o avanço da doença e que já tomaram medidas drásticas que no Brasil até agora foram consideradas exageradas e desnecessárias.

Números oficiais do próprio governo brasileiro, no entanto, desmentem o presidente quanto ao avanço do Coronavírus ser apenas uma fantasia exagerada pela imprensa. Em apenas 24 horas, segundo o mais recente boletim divulgado pelo Ministério da Saúde brasileiro, o número de casos suspeitos no Brasil disparou 40%, passando para 930, com 30 casos confirmados.

Até esta terça-feira não se tinha registado nenhuma morte no Brasil pelo vírus, mas uma paciente internada em Brasília com a doença está em estado grave. Dos 27 estados brasileiros, só três até agora não registaram nenhum caso confirmado ou suspeito, o que evidencia que a doença pode já ter chegado até aos pontos mais remotos do território brasileiro.