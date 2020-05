Jair Bolsonaro recusa responder a perguntas dos jornalistas e grita: “Cala a boca”

"Cala a boca, não perguntei nada". Foi assim que o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, reagiu esta terça-feira a perguntas de jornalistas à porta do Palácio da Alvorada, a sua residência oficial. Tinha sido questionado sobre a sua influência na mudança de liderança da Polícia Federal no Rio de Janeiro.





Bolsonaro negou ter pedido o despedimento do superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro e, para desmentir um artigo do









O presidente brasileiro nã , mandou calar os jornalistas que tentavam fazer-lhe perguntas.O presidente brasileiro nã

Folha de São Pauloo respondeu a nenhuma das perguntas feitas pelos jornalistas, tendo feito um discurso durante o qual disse que aquele jornal fazia uma "imprensa canalha". Bolsonaro não respondeu diretamente às perguntas sobre a mudança na Polícia Federal e saiu da conferência a criticar a imprensa.