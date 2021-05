Jerusalém a ferro e fogo: Novos confrontos entre forças israelitas e palestinianos

As forças de segurança israelitas recorreram a granadas de atordoamento e gás lacrimogéneo para atacar fiéis na mesquita de Al Aqsa, em Jerusalém, num dia marcado por vários ataques aéreos.



De acordo com a "Aljazeera", o ataque teve como alvo fiéis que se encontravam a sair do complexo em Lions Gate, após as orações noturnas do Ramadão.







Os disparos de foguetes e os ataques aéreos israelitas ocorreram já durante a noite desta segunda-feira, com o relato de várias explosões fortes perto de Gaza.



De acordo com a Agência Reuters, pouco antes da meia-noite (hora local), os militares israelitas revelaram que os grupos palestianos teriam já disparaod cerca de 150 foguetes contra Israel.



Esta segunda-feira de manhã ficou marcada por confrontos na Mesquita de Al-Aqsa, no coração da Cidade Velha de Jerusalém, no complexo conhecido pelos judeus como Monte do Templo e pelos muçulmanos como Santuário Nobre.



De acordo com a Organização Crescente Vermelho Palestino, mais de 300 pessoas ficaram feridas em confrontos com a polícia israelita, que disparou balas de borracha, granadas de choque e gás lacrimogéneo. 21 polícias também ficaram feridos.