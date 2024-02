“A minha memória não piorou, a minha memória está boa”, disse Joe Biden, na noite de quinta-feira, num discurso de última hora na Casa Branca. Esta foi a reação do Presidente norte-americano às descrições do relatório assinado pelo Conselheiro Especial Robert K. Hur, do Gabinete do Conselho Especial do Departamento de Justiça norte-americano, sobre a sua capacidade de memória.









