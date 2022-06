Johnny Depp de regresso aos palcos com a banda Hollywood Vampires

A banda Hollywood Vampires anunciou, no passado dia 22 de junho, uma digressão pela Europa para junho de 2023. O grupo formado por Johnny Depp, Alice Cooper e Joe Perry já tinha cancelado uma série de concertos em março devido à pandemia.Segundo o TMZ, os Hollywood Vampires divulgaram as datas dos concertos na Alemanha e no Luxemburgo. O primeiro espetáculo irá acontecer dia 20 de junho em Oberhausen, Alemanha. O Instagram do grupo anunciou ainda que os bilhetes irão estar à venda a partir de dia 27 de junho.A estrela de cinema vai voltar a assumir o posto de guitarrista e vocalista da banda após a vitória em tribunal contra a ex-mulher, Amber Heard.