Jornal brasileiro 'O Globo' atacado e vandalizado por aliados de Lula

Militantes invadiram o edifício mas não atacaram nenhum funcionário.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 17:48

O jornal brasileiro O Globo, do Rio de Janeiro, foi atacado e vandalizado na manhã desta quinta-feira, numa ação que incendeia ainda mais os ânimos no Brasil. O ataque foi levado a cabo por militantes do MST - Movimento dos Sem Terra - uma organização radical muito próxima ao Partido dos Trabalhadores, PT, e ao ex-presidente. Numa mensagem enviada ao Correio da Manhã, os organizadores do ataque dizem ter sido em defesa da democracia e do ex-presidente Lula da Silva.

Na mensagem enviada ao nosso jornal, o MST afirma que o ato foi uma resposta popular à trama que, segundo a entidade, as elites têm tecido nos últimos anos para tentar evitar a continuação dos governos de esquerda no Brasil e os avanços sociais. Segundo o MST, o Grupo Globo está diretamente por trás da conspiração que levou à destituição da ex-presidente Dilma Rousseff em 2016 e à condenação de Lula da Silva, para, ainda de acordo com o movimento, o impedir de disputar as presidenciais de outubro, cuja corrida lidera.

Ao início da manhã, cerca de 800 militantes do MST, na sua grande maioria mulheres, muitos deles empunhando facas, chegaram em 10 autocarros ao edifício onde fica o parque gráfico do jornal O Globo e de outras publicações do Grupo Globo, e invadiram o imóvel. A invasão foi facilitada pelo facto de o acesso ao estacionamento do parque gráfico ser livre e pelo reduzido número de seguranças em serviço no local, que foram impedidos de reagir.

Dentro do edifício, os radicais vandalizaram paredes, sofás, vidraças e o piso usando tinta para escreverem frases de cunho político. De acordo com o próprio jornal, os funcionários não foram atacados e não houve feridos, mas o medo e o rasto de destruição deixado pelos supostos trabalhadores sem terra foram grandes.

Antes de deixarem o edifício, onde permaneceram por cerca de meia hora, os manifestantes do MST empilharam e queimaram pneus em redor de um totem com o nome de O Globo. A polícia só chegou após a saída dos vândalos, que filmaram toda a ação e publicaram-na em redes sociais como uma grande proeza.

Condenado pelo juiz Sérgio Moro em Julho a nove anos e meio de prisão por corrupção num dos muitos processos que enfrenta, e tendo tido a pena aumentada em Janeiro passado para 12 anos e um dia pelo tribunal de apelação, Lula da Silva pode ser preso a qualquer momento e tem virado a sua fúria contra o que chama as elites.



Principalmente contra os meios de comunicação do Grupo Globo, especialmente a Tv Globo e o jornal O Globo, a quem acusa de comandarem a suposta conspiração e deturparem a verdade para o fazerem ir para a cadeia e não poder voltar à presidência.