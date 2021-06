Jornalista Christiane Amanpour anuncia ter sido diagnosticada com cancro dos ovários

Christiane Amanpour, anunciou esta segunda-feira, em direto, que foi diagnosticada com cancro dos ovários e já foi submetida a uma cirurgia para remoção do tumor. Avizinham-se agora meses de quimioterapia, segundo revelou aos espectadores."Fiz uma cirurgia com sucesso para remover [o cancro] e agora estou a passar por vários meses de quimioterapia para o melhor prognóstico de longo prazo possível, e estou confiante", disse Amanpour, de 63 anos, no início do seu programa diário de televisão.