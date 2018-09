Jornalista com apenas dias de vida deixa textos emocionantes para o filho

Repórter da BBC sofre de cancro da mama incurável e doença está na fase terminal.

18:12

Rachael Bland, uma jornalista da BBC de 40 anos, revelou esta segunda-feira que sofre de um cancro da mama incurável e que tem apenas dias de vida. A repórter partilhou a horrível notícia no Twitter: "O tempo chegou. Subitamente. Disseram-me que apenas viverei dias. É surreal. Obrigada por todo o apoio que recebi. Adeus, meus amigos".

In the words of the legendary Frank S - I’m afraid the time has come my friends. And suddenly. I’m told I’ve only got days. It’s very surreal. Thank you so much for all the support I’ve received. Debs and lozz will continue with the #youmebigc podcast. Au revoir my friends. pic.twitter.com/DhMurbqMJz — Rachael Bland (@Rachael_Hodges) 3 de setembro de 2018





Bland foi diagnosticada com cancro na mama em novembro de 2016 e, desde que a doença se começou a espalhar a outras partes do corpo que tem escrito um "guia" para o filho Freddie, de três anos ler nos momentos que mais necessitar e sentir saudades da mãe.



"Quando crescer ele vai saber de todas as histórias através do meu marido Steve mas eu quis deixar alguma coisa minha para ele", disse ao jornal britânico The Sun.

"O último capítulo é uma mensagem de despedida para ele [o filho], o que será muito difícil. Quero que ele saiba que ele pode ser e fazer tudo aquilo que ele quiser e eu estarei sempre orgulhosa dele. Não quero que ele se preocupe mas sim que tenha uma vida feliz – e seja generoso com todos", revelou ainda Rachael.



A jornalista tem contado a sua história e a forma como tem lidado com a doença no podcast que partilha com duas colegas, intitulado "You, Me, and the Big C" – "Tu, Eu e o Grande C", em português.



Deborah e Lauren vão continuar a revelar momentos inspiradores para os seus ouvintes, mesmo depois da partida de Rachael.