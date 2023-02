Jovem alemã disposta a fazer teste de ADN para confirmar que é filha do casal McCann

A investigação da polícia inglesa ao caso Maddie McCann, que tinha 3 anos quando, em 2007, desapareceu no Algarve, já custou, em onze anos, mais de 14 milhões de euros aos contribuintes ingleses.





O orçamento para o próximo ano foi reduzido para 338 mil euros, para gastar até outubro de 2023. O mistério permanece sem solução. O suspeito que a Alemanha diz ter raptado e morto Maddie continua sem ser acusado.

A jovem alemã de 21 anos que está convencida de que é Maddie, a menina inglesa que desapareceu em 2007 na praia da Luz, no Algarve , disse estar disposta a fazer um teste de ADN para confirmar ser a filha do casal McCann."Preciso de fazer um teste de ADN. Os investigadores da polícia do Reino Unido e da Polónia estão a tentar ignorar-me. Ajudem-me", escreveu a jovem na rede social instagram."Não me lembro da maior parte da minha infância mas a minha memória mais antiga é muito forte e trata-se de férias em lugares quentes, onde havia praia e edifícios brancos, ou muito iluminados, com separações. Lembro-me de ter visto tartarugas na praia, era uma pequena baía e haviam outras crianças pequenas. Não vejo a minha família nesta memória", escreveu a jovem numa das fotografias que partilhou na rede social.A jovem publicou ainda uma imagem de um dos suspeitos do rapto de Maddie e disse reconhecer o homem. "Eu reconheço esta pessoa. É muito semelhante so homem que abusou de mim. Preciso que me ajudem porque a polícia está a ignorar-me. Preciso que a polícia me faça o teste de ADN e compare os resultados com o ADN da Madeleine. Preciso de falar com a Kate e o Gerry Mccann".Maddie desapareceu em maio de 2007 de um apartamento perto da praia da Luz, no Algarve. Ainda não tinha completado quatro anos. O caso permanece sem solução depois de 16 anos com centenas de suspeitos investigados e milhares de pistas seguidas.