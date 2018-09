Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem de 18 anos cai de penhasco enquanto tirava uma 'selfie' na Califórnia

Caso aconteceu no Parque Nacional de Yosemite, nos Estados Unidos.

13:30

Um jovem israelita, Tomer Frankfurter, de 18 anos, que visitava o Parque Nacional de Yosemite, na Califórnia, Estados Unidos, morreu ao cair de um penhasco na passada quarta-feira enquanto tentava tirar uma selfie.



A informação foi divulgada pelo Ministéro dos Negócios Estrangeiros de Israel, segundo avança o jornal The Times of Israel.



O jovem, que caiu de uma altura de cerca de 250 metros, estava numa viagem de dois meses aos Estados Unidos, segundo contou a mãe ao canal televisivo israelita 10 news.



O corpo do jovem foi transportado até Israel para ser enterrado.