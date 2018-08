Jovem cava buraco na areia para se refrescar e morre afogado

Vítima estava a passar férias com os avós na ilha francesa de Noirmoutier.

Barbâtre, em França. A maré subiu de repente e o jovem não conseguiu sair do buraco que se inundou com a água, mesmo com a ajuda da família e de testemunhas.



Os bombeiros deslocaram-se rapidamente ao local, mas, à chegada, a vítima já perdido a vida, de acordo com a imprensa francesa.



O jovem, que não foi identificado, passava férias com os avós que viviam naquela ilha.





Um jovem de 21 anos morreu este domingo à tarde na ilha francesa de Noirmoutier, depois de uma brincadeira ter corrido mal.A vítima cavou um buraco na areia e colocou-se lá dentro na praia de