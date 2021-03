Jovem de 14 anos agredida e atirada ao rio por casal em França

Uma jovem, de 14 anos, foi assassinada por um casal de namorados, ambos com 15 anos, na noite desta segunda-feira em Paris, França. Os três frequentavam a mesma instituição de ensino e ciúmes terão estado na causa do crime.



De acordo com o jornal francês Le Parisien, o casal agrediu a jovem até esta ficar inconsciente, atirando-a depois ao rio Sena. Alisha acabou por morrer vítima de afogamento e os dois jovens foram agora acusados de homicídio.





Antes do crime, terão sido trocadas diversas mensagens de texto entre os dois menores em que se falava de algo relacionado com a vítima. Alisha aceitou encontrar-se com a jovem a 8 de março na estação de comboios de Argenteuil.