Jovem de 16 anos suspeito de comandar ataques informáticos à Microsoft

Um grupo de investigadores acredita ter descoberto o líder do grupo de hackers Lapsus$, que organizou uma série de ataques à empresas como a Microsoft e ao Grupo Imprensa, detentor do jornal Expresso. Trata-se de um jovem de 16 anos, que vive com a mãe em Oxford, no Reino Unido.



Segundo a Bloomberg, quatro especialistas que rastreavam as atividades do grupo afirmaram que o jovem, conhecido pelo pseudónimo "White", é o "cérebro" por detrás dos ataques.







A investigação tem como alvo outro adolescente, residente no Brasil, suspeito de ser mais um membro do Lapsus$. No total, os especialistas identificaram sete contas associados ao grupo criminoso.



Em declarações ao jornal, uma mulher que se identificou como a mãe de "White" alegou não ter conhecimento de qualquer participação do filho em grupos de hackers.