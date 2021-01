Jovem de 17 anos diz ter casado com irmão gémeo e mostra filha bebé de ambos

Uma jovem de 17 anos diz estar a viver uma "história de amor" com o seu irmão gémeo e, nas redes sociais, anunciou ter casado com ele após os dois terem tido um bebé. O caso está a gerar grande polémica e revolta no TikTok.

Lexy, que segundo o Daily Star será natural do Quénia, publicou um vídeo na rede social Tik Tok a contra como se apaixonou pelo próprio irmão. No seu perfil aparecem vários vídeo da jovem de 17 anos com o rapaz que ela diz ser o seu irmão gémeo e até fotos dos dois em bebés. O nome do irmão de Lexy não é revelado.

Num vídeo curto o casal mostra-se a trocar beijos e carícias e uma bebé, que será a filha do casal é vista. A jovem explica que a família não aceitou a relação incestuosa e os dois foram expulsos de casa. O casamento foi feito apenas entre os dois, não tiveram quaisquer convidados.

"Tivemos uma ligação desde que nascemos, percebemos que estávamos destinados um para o outro. Os nosso pais e amigos abandonaram-nos e disseram que o que fazíamos era um pecado. Mantivemo-nos juntos e o nosso amor cresceu. Aos 17 anos engravidei e tive uma menina. Não nos julguem. O nosso amor, espero eu, durará para sempre", escreve a jovem queniana.

As publicações estão a ser duramente criticadas. "Isso é uma aberração!", "Se isto é verdade os vossos pais deviam ser responsabilizados. Não é natural!", são alguns comentários aos vídeos da jovem, que chega a receber ameaças de morte.

Lexy prometeu "contar toda a história ao pormenor no YouTube", mas ainda não publicou qualquer vídeo.