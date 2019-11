Jovem de 17 anos invade escola armado e fere dois alunos no Brasil

Dois alunos foram feridos na manhã desta quinta-feira dentro da Escola Estadual Orlando Tavares, na localidade de Porto da Marambaia, no interior do estado brasileiro de Minas Gerais, Brasil, por um adolescente de 17 anos que invadiu aquele estabelecimento de ensino armado com uma pistola artesanal e uma faca.



O agressor foi preso pouco depois pela Polícia Militar, e os feridos foram encaminhados para o Hospital Municipal de Padre Paraíso, cidade próxima.

Um dos feridos foi atingido por uma bala no pescoço e o outro sofreu um corte de faca num dos braços. Até à tarde desta quinta-feira, segundo informações do hospital, o estado de ambos era considerado estável.

De acordo com a Polícia Militar, o agressor invadiu a escola para se vingar de duas alunas que não tinham aceitado namorar com ele. Quando a professora da sala delas percebeu que o rapaz estava armado fechou a porta e ele disparou, tendo um aluno sido atingido pelo projétil, que atravessou a madeira.

O outro aluno foi ferido quando o agressor, ao perceber que tinham chamado a polícia, tentou fugir do local. Ao cruzar com o aluno, o agressor desferiu-lhe um golpe de faca num braço.

Invasões de pessoas armadas a escolas, pelos mais variados motivos, são um tipo de crime cada vez mais frequente no Brasil e alguns já terminaram com um balanço bem mais trágico. No início deste ano, dois ex-alunos entraram armados com um revólver, um machado e uma besta na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, na área metropolitana de São Paulo, mataram oito pessoas e depois um deles matou o outro e suicidou-se quando a polícia invadiu o local.