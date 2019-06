Jovem de 17 anos torna-se na primeira comissária de bordo com síndrome de Down

Shantell Pooser fez história ao tornar-se na primeira comissária de bordo com Síndrome de Down. Apenas com 17 anos de idade, a jovem norte-americana sente-se confortável a ser o centro das atenções nas viagens de avião, quando entra com o seu uniforme azul-marinho e ajuda a servir os passageiros.

Além do síndrome de Down, a menina nasceu com uma doença respiratória e degenerativa que lhe dificulta a respiração. Até à data, a jovem já se submeteu a 30 cirurgias.

A adolescente desenvolveu uma paixão por voar e ajudar os comissários de bordo durante as viagens que fazia entre a sua casa na Carolina do Sul e Ohio, para onde costumava viajar com a mãe para o centro médico do Hospital Infantil de Cincinnati.

Num voo de regresso a casa, a adolescente juntou-se ao piloto Matthew Coelyn e à comissária de bordo Valarie Butler, que lhe deram um pin prateado com um par de asas. Naquela viagem, a mãe reparou na atenção que a filha prestava a cada instrução dada pelos hospedeiros de bordo.

Após esta experiência, tornar-se comissária de bordo foi o novo objetivo de vida desencadeado pela menina, que começou por ajudar a distribuir comida aos passageiros. "As pessoas reconhecem-na e querem tirar fotos com ela", disse a mãe, Deanna Miller-Berry, em entrevista à CNN.

A jovem, que ainda precisa de mais cirurgias, conta com o apoio incondicional da mãe e dos familiares que pretendem celebrar a sua vida e mostrar-lhe o quão incrível e especial ela é.