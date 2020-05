Jovem de 19 anos morre atingido por disparos durante protesto pela morte de afro-americano nos EUA

Uma pessoa morreu depois de alguém que seguia num carro ter disparado sobre uma multidão de pessoas que protestavam contra o homicídio do afro-americano George Floyd pela polícia, indicou uma porta-voz da polícia de Detroit.

O tiroteio ocorreu por volta das 23h30 de sexta-feira, junto à zona de diversão de Greektown, em Detroit, onde dezenas de pessoas protestavam contra o homicídio do afro-americano George Floyd pela polícia, segundo referiu a mesma porta-voz, Nicole Kirkwood, citada pela Associated Press, indicando que não houve envolvimento de um agente da polícia no tiroteio.

Um homem de 19 anos foi a vítima mortal destes disparos, tendo a sua morte sido declarada depois de ter sido transportado para o hospital.