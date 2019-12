Jovem de 19 anos vende virgindade por 100 mil euros para poder viajar

Kharkiv

Uma jovem ucraniana de 19 anos decidiu vender a virgindade por 100 mil euros de forma a poder ter a vida de luxo com que sempre sonhou. Segundo o Mirror, ainda não há conhecimento de compradores interessados."Pretendo vender a minha virgindade no Cinderella Escorts porque gostaria de viajar, experienciar uma vida de luxo e ser feliz", foi a explicação que Katya deu durante o vídeo que publicou no site de acompanhantes de luxo.A jovem apresenta-se dizendo que fala ucraniano, inglês e um pouco de russo e que procura um homem para casar que esteja disposto a gastar 10 mil euros todos os meses para os seus gastos. Foram ainda publicadas pela jovem inúmeras fotos em lingerie com o propósito de mostrar aos potenciais compradores o seu corpo.Natural de, uma das maiores cidades na Ucrânia, Katya reside atualmente nos Estados Unidos e espera respostas de um comprador.