Jovem de 21 anos morre após cruzar a meta da meia maratona de Elche em Espanha

Um jovem de 21 anos morreu este domingo depois de participar na meia maratona de Elche, em Espanha. O jovem atleta desmaiou assim que atravessou a meta e os serviços médicos no local fizeram "tudo o que era possível", transferindo-o "urgentemente" para o hospital, de acordo com os organizadores da prova, nas suas redes sociais.O incidente aconteceu este domingo em Elche, Alicante, após o jovem ter terminado a sua participação na 50ª edição da meia maratona, na qual participaram quase três mil corredores. Depois de ter sido primeiramente tratado pelos serviços médicos da prova, foi levado, de ambulância, para o Hospital Geral de Elche, de acordo com uma declaração emitida pela câmara municipal, à qual o El País teve acesso. A corrida realizou-se num dia marcado por temperaturas a rondar os 30.º Celsius.O presidente da câmara de Elche já prestou condolências à família do jovem e agradeceu o trabalho realizado pelos serviços de saúde, pelos voluntários, pela polícia e outros membros da organização por "prestarem cuidados ao participante que, infelizmente, faleceu".