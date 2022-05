Atleta socorrido durante a prova de triatlo Challenge Lisboa morre no hospital

Um atleta que foi socorrido durante a prova Challenge Lisboa, no último sábado, acabou por morrer no hospital.A confirmação da morte foi dada pela organização da competição através das redes sociais. "É com grande tristeza que confirmamos a morte de um participante no Challenge Lisboa no fim de semana. Durante a prova de natação de sábado, os elementos de segurança perceberam que o atleta estava em apuros e providenciaram os cuidados médicos imediatos. Foi transportado para a tenda médica onde o equipa o conseguiu reanimar e encaminhá-lo de urgência para o hospital. No entanto, soubemos na noite de domingo, dia 8 de Maio, que o atleta infelizmente faleceu. Partilhamos as nossas mais profundas condolências com a família e amigos do atleta e continuaremos a dar-lhes o nosso apoio neste momento tão triste", pode ler-se na publicação.Em atualização