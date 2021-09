Alberto Miguel Leão jantou com os pais e a irmã em casa, em Airães, Felgueiras, quarta-feira à noite, para comemorar o seu 23º aniversário e depois foi dar uma volta de mota.Despistou-se na Rua António Ferreira Gomes, na Lixa, pelas 21h05.Foi socorrido pelos bombeiros e duas equipas do INEM, mas o óbito acabou por ser declarado.Os familiares necessitaram de receber apoio psicológico. A GNR está a investigar. O corpo será autopsiado esta sexta-feira. O funeral será no sábado, em Airães.