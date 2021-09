Autocarro descontrolado fere treze passageiros em Loures

"É um milagre. As rodas da frente bateram numa pedra grande e isso segurou o autocarro. Eu ia agarrado a um poste de ferro, mas o meu corpo rodou, virei ao contrário e bati com a cabeça. As outras pessoas andaram aos saltos lá dentro."O relato é de Nicolau Monteiro, 60 anos, uma das 13 pessoas (12 passageiros, entre eles duas crianças de 6 anos, e o motorista) que sobreviveram com ferimentos ao despiste de uma carreira da Rodoviária de Lisboa, que após sair de estrada caiu numa ravina com seis metros e só parou no leito de uma ribeira em Camarate, Loures.