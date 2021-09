Jovem de 23 anos morre num despiste de mota em Felgueiras

Um jovem de 23 anos morreu no despiste da mota em que seguia, esta noite, na rua Dr. António Ferreira Gomes, na Lixa, em Felgueiras.

O alerta para o acidente foi dado às 21h04. Os Bombeiros da Lixa foram de imediato para o local e a vítima recebeu também assistência médica da equipa de uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), bem como de uma equipa de Suporte Imediato de Vida (SIV) do INEM.





Apesar dos esforços dos meios de socorro, o jovem não resistiu aos ferimentos e o óbito foi declarado no local. Foi ainda acionada a Unidade Móvel de Intervenção Psicológica do INEM para prestar apoio a familiares da vítima.

A GNR esteve no local e investiga as causas do acidente mortal.