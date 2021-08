Motociclista morre em despiste durante a madrugada em Paços de Ferreira

Um homem, de 42 anos, morreu, esta segunda-feira de madrugada, na sequência de um despiste de mota na Avenida do Paço, em Meixomil, Paços de Ferreira.O alerta para o acidente foi dado por volta das 00h30 e para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários de Paços de Ferreira e a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Vale do Sousa.Apesar do esforço das equipas de socorro o óbito acabou por ser confirmado no local. A GNR também foi acionada e está agora a investigar as causas do acidente mortal.