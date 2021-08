Um homem de 57 anos morreu, este sábado à noite, na sequência de um despiste de mota na Avenida Engenheiro Adelino Amaro da Costa, em Paredes.No socorro estiveram os Bombeiros Voluntários de Rebordosa e a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Penafiel.A GNR esteve no local e investiga as causas do acidente mortal. O alerta foi dado às 21h00.