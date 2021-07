Três pessoas ficaram feridas, este domingo à tarde, na sequência de um despiste em Galegos, no concelho de Penafiel.

As vítimas foram socorridas no local e transportadas para o Hospital de Penafiel com ferimentos considerados ligeiros.

No socorro estiveram os Bombeiros Voluntários de Paço de Sousa e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Vale do Sousa.

A GNR de Penafiel também foi acionada e investiga as causas do despiste.

O acidente ocorreu pouco depois das 17h00.