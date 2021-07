Despiste de moto 4 faz dois feridos em Marco de Canaveses, um deles em estado grave

Duas pessoas ficaram feridas, este sábado à tarde, na sequência de um despiste de moto 4 na rua do Calvário, em Folhada, Marco de Canaveses.Uma das vítimas sofreu ferimentos graves e foi transportada para o Hospital de São João, no Porto. Já o ferido leve foi socorrido no local e hospitalizado em Penafiel.Os dois feridos são o condutor e o passageiro do veículo de quatro rodas.No socorro estiveram os Bombeiros Voluntários de Marco de Canaveses, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Vale do Sousa e a ambulância de Suporte Imediato de Vida de Amarante, num total de oito operacionais e quatro viaturas.A GNR também foi acionada e investiga as causas do acidente.O alerta foi dado às 17h05.