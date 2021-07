Despiste de mota em Vila Nova de Gaia deixa homem ferido com gravidade

Um homem, de 52 anos, ficou ferido com gravidade, este domingo à tarde, na sequência de um despiste de mota, na A29, em Vilar do Paraíso, Vila Nova de Gaia. O motociclista seguia no sentido norte-sul, no quilómetro 48, quando por razões ainda desconhecidas se despistou. A vítima foi assistida no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Gaia e transportada para o Hospital Eduardo Santos Silva com ferimentos considerados graves.O alerta foi dado por volta das 14h00 e para o local foram mobilizados operacionais dos Bombeiros de Valadares e do INEM. A GNR também foi acionada e investiga agora as circunstâncias do acidente.