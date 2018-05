Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem esfaqueada recusa-se a ser tratada por médico negro

"Você está sujo", disse adolescente de 18 anos.

16:05

Uma jovem adolescente foi levada para o hospital com uma facada nas costas e recusou-se a ser tratada por um médico porque este era negro. O caso ocorreu no País de Gales.



"O senhor não pode tocar ou limpar a minha ferida porque você é sujo", exclamou Zena Edwards, de 18 anos, enquanto o clínico tentava tratar do golpe.



Tudo começou quando as autoridades galesas invadiram o apartamento onde a jovem dormia, no dia 6 de maio, para colocarem um prática um mandado de busca decretado pela Justiça.



Quando se aperceberam de que Zena tinha uma ferida provocada por uma facada nas costas tentaram levá-la para o hospital. Claramente alterada pelo álcool, a jovem tornou-se violenta e cuspiu na cara dos polícias enquanto estes a tentavam algemar.



Ao chegar ao hospital a jovem permaneceu inquieta, causando algum pânico nos pacientes que estavam no local. Quando entrou no consultório do médico proferiu-lhe insultos.



A jovem enfrenta agora acusações de ofensa à ordem pública agravada, agressão às autoridades e posse de cocaína. O advogado alega que Zena tinha estado numa festa na noite anterior e que de alguma forma tinha sido esfaqueada nas costas, mas que não se lembrava de tal coisa por estar sob a influência de álcool e drogas.



A adolescente de 18 anos foi então condenada a realizar 12 meses de trabalho comunitário e ainda 200 horas de trabalho não remunerado. Será ainda obrigada a pagar uma indemnização ao médico que ofendeu por danos morais.