Crime foi cometido na Austrália. Sogra do homem também foi morta quando perguntou pelas crianças.

Um homem matou a mulher, a sogra e as três filhas e viveu seis dias com os corpos antes de se entregar no domingo à polícia em Perth, na Austrália.



Anthony Harvey, de 24 anos, confessou ter morto a mulher e as filhas - uma menina de três anos e duas gémeas de dois anos - na segunda-feira passada e a sogra no dia seguinte, quando esta foi à procura delas, mas não revelou o motivo dos crimes.