Jovem morre com coronavírus depois de ‘festa covid’ em igreja

Uma jovem de 17 anos morreu com coronavírus depois de a mãe a ter levado a uma ‘festa covid’ numa igreja em Fort Myers, nos Estados Unidos da América. Carsyn Davis esteve no evento em que o objetivo é que os participantes apanhem, deforma deliberada, covid-19. Nesta festa estiveram mais de 100 crianças, entre muitas outras pessoas, todas sem máscara e sem cumprir as normas de distanciamento físico exigidas para evitar o contágio pelo novo coronavírus.

Carsyn estava internada há um mês e acabou por não resistir à doença. O caso acabou denunciado pela investigadora Rebekah Jones, que relatou ao diário Metro que "a mãe expôs deliberadamente a filha ao vírus". A festa organizada numa igreja incluía um DJ, música, jogos e comida.

Depois de ter estado na festa a jovem, que sofria de obesidade e uma doença do sistema nervoso, que comprometiam a sua imunidade e resistência à covid-19, começou a manifestar os primeiros sintomas.

Primeiro dores de cabeça fortes, depois tossem até que finalmente, segundo a mãe "ficava cinzenta de tanta falta de ar quando dormia". Carsyn ainda esteve a tomar hidroxicloroquina, o mesmo medicamento que Jair Bolsonaro diz estar a tomar (sem eficácia comprovada no combate à covid-19), mas acabou por morrer no hospital.