Jovem morre com larvas acumuladas no cérebro por comer porco mal cozinhado

O jovem desenvolveu neurocisticercose e é causada por bactérias de carne de porco mal cozinhada que invadiram o sistema nervoso.

17:06





Um adolescente de 18 anos morreu após sofrer uma convulsão na Índia. Os médicos detetaram larvas parasitas no cérebro do jovem que terão sido a causa para a convulsão e consequente morte.

"Os pais do jovem relataram que estava a sofrer com uma dor na virilha direita há uma semana" relatou ao jornal New England Journal of Medicine o médico que cuidou do adolescente.



O rapaz apresentava sintomas como confusão, inchaço no olho direito e sensibilidade no testículo direito, segundo descreve o jornal britânico Mirror. Após uma ressonância magnética à cabeça foram detetadas inúmeras lesões em todo o córtex cerebral, tronco cerebral e no cerebelo consistentes com a infeção neurocisticercose.



A condição neurocisticercose é uma infeção no sistema central nervoso provocada por bactérias da carne de porco mal cozinhada que se desenvolvem em larvas.



O jovem ainda recebeu medicamentos anticonvulsivo para prevenir as convulsões, no entanto os médicos não o conseguiram salvar.

