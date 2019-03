Jovem morre durante salto de paraquedas no dia de aniversário

Aos 400 metros de altura o paraquedas não abriu e Vanessa e o instrutor acabaram por morrer.

Uma jovem de 18 anos morreu no dia de aniversário durante um salto de paraquedas, no México. Vno passado domingo, aos ferimentos depois de uma complicação durante a queda.De acordo com imagens dos meios de comunicação mexicanos, o paraquedas teve um problema e não abriu aos 400 metros de altura.Vanessa e oacabaram por morrer na sequência do acidente.As autoridades mexicanas abriram uma investigação para apurar responsabilidades na morte dos dois jovens. A empresa de paraquedismo garantiu desde já que o paraquedas estava em perfeitas condições e que a culpa terá sido de uma das duas vítimas.