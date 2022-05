O jovem de 18 anos que no sábado matou a tiro 10 pessoas num supermercado de Buffalo, Nova Iorque, no que a polícia diz ter sido um ataque com motivações racistas, já tinha estado no radar das autoridades há um ano, quando ameaçou levar a cabo um tiroteio no liceu que frequentava. Na altura, Payton Gendron chegou a ser detido, mas foi libertado após ser submetido a uma avaliação psicológica.









