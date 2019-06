Jovem violada em criança recorre à eutanásia por não conseguir viver com trauma

"Vou direta ao assunto: no máximo de dez dias irei morrer. Após anos de luta, estou exausta. Desisti de comer e beber há já algum tempo, e após muitas discussões e avaliações, decidiram deixar-me ir porque o meu sofrimento é insuportável", pode ler-se.



De acordo com a lei holandesa, a eutanásia é legal desde que cumpra todos os parâmetros descritos no documento 'Pôr termo à vida por pedido e Assistência ao Suicídio", que foi aprovado no parlamento em 2001 e tornou-se parte da legislação em 2002.



Uma jovem de 17 anos decidiu pôr termo à vida com recurso à eutanásia por não ser capaz de lidar com o seu passado marcado pelos abusos sexuais que sofreu em criança.Noa Pothoven morreu, este domingo, numa cama de hospital em sua casa, na Holanda.Segundo o Daily Mail, os abusos sexuais começaram aos 11 anos numa festa de aniversário de um colega da escola. Mais tarde, com 14 anos, Noa foi violada por dois homens, na altura ficou sem reação "por medo e vergonha", conta.Na sua autobiografia, Noa retrata a batalha que enfrentou contra os problemas psicológicos com que ficou após ser abusada sexualmente."Eu revivo o medo e esta dor todos os dias. Estou sempre com medo. Até hoje o meu corpo parece ainda estar sujo. Invadiram a "minha casa", o meu corpo e isso nunca mais pode ser desfeito", escreveu.A obra "Vencer ou aprender" pretende ajudar outros jovens vulneráveis a enfrentar a vida, uma vez que, segundo Noa, a Holanda não possui instituições especializadas para ajudar jovens com problemas psicológicos.O passado sempre foi dificil de esquecer e impossível de ultrapassar, a jovem sofreu uma desordem de stress pós-traumático, depressão e anorexia. Durante anos fez vários tratamentos em clínicas e chegou mesmo, de acordo com o jornal britânico, a usar roupas com tecidos fortes para que estas não pudessem ser facilmente rasgadas.Foi através das redes sociais que Noa Pothoven anunciou aos amigos que ira por termo à vida.