Jovens aceitam trabalho pelo Instagram e são vítimas de ataque

Filmagem a ser feita na verdade era uma armadilha.

Dois jovens que vivem no Reino Unido foram contactados através do Instagram para trabalhar na filmagem do clipe de uma cantora chamada Stafia, na cidade de Ilford. No entanto, o convite terá sido, na verdade, uma armadilha.

Quando chegaram ao alegado local do vídeo, os jovens terão sido atacados com amoníaco e os equipamentos de filmagem e iluminação avaliados em mais de dois mil euros foram roubados, segundo avança o jornal The Sun.

"A cantora de facto existe, mas não está envolvida no caso e teve sua identidade usada para a armadilha", explicou o promotor do Ministério Público, Nathan Rasiah, durante o julgamento no Tribunal de Snaresbrook.

Courtney Raymond, de 20 anos, e Jordan Dubois, de 21 anos, tinham sido convidados para o alegado trabalho pelas redes sociais, tendo inclusivamente recebido o áudio da música a ser filmada por email.

No dia da gravação, o procurador conta que os jovens foram recebidos por uma mulher chamada Makayla Hajaig, que ter-lhes-á dito que a cantora era sua irmã e estava a maquilhar-se no quarto.

A mulher conduziu-os para dentro da casa, onde encontraram três homens e um deles atirou-lhes amoníaco na cara enquanto os outros lhes davam socos. Na sequência, terão dito que entregassem as malas com os equipamentos.

Raymond e Dubois conseguiram fugir para a casa de um vizinho, que os levou para o hospital, onde Courtney ficou em coma induzido nos Cuidados Intensivos por 13 dias. Além disso, os dois jovens ficaram a visão afetada por causa da amónia.

As três pessoas responsáveis pela armadilha foram capturadas num restaurante turco pouco tempo depois do ataques e negam as acusações de atirar substância corrosiva, roubo, causar sérios danos corporais e agressão.