Jovens atacam mulher com deficiência e partilham imagens nas redes sociais

Agressores pedem proteção policial depois de serem ameaçados pelos internautas, no Reino Unido.

11:57

Um grupo de jovens está a gerar revolta no Reino Unido depois de partilharem imagens polémicas nas redes sociais. Os jovens britânicos atacaram uma mulher, de 49 anos, com deficiência mental que estava sentada num banco de jardim, em Bury St Edmunds, Suffolk, na passada sexta-feira.

Nas imagens surgem os jovens a posar para foto enquanto a senhora está, de cabeça baixa, visivelmente humilhada e perturbada com a situação, depois de ter sido atacada com ovos e farinha.



De acordo com o Daily Mail, a vítima não quis prestar declarações, apenas disse: "Tenho de ter cuidado".

Os jovens britânicos têm entre 15 e 17 anos e já foram devidamente identificados. Depois de publicada a fotografia, os adolescentes estão a ser duramente criticados e ameaçados pelos internautas.

Um dos rapazes dirigiu-se às autoridades, acompanhado do pai, para se identificar pelos maus tratos, fazendo também um pedido de proteção policial devido às ameaças que tem vindo a receber.