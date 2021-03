O rei emérito Juan Carlos planeia regressar a Espanha já este mês, depois de ter regularizado na semana passada grande parte da sua dívida ao Fisco, mediante o pagamento de mais de quatro milhões de euros de impostos em atrasos.









“Aborrecido” em Abu Dabi, a capital dos Emirados Árabes Unidos onde se refugiou em agosto do ano passado na sequência das revelações sobre a sua vida privada e financeira, Juan Carlos anseia há muito por regressar a Espanha. Não conseguiu fazê-lo antes do Natal, como pretendia, nem tão-pouco no seu aniversário, a 5 de janeiro, devido aos problemas com o Fisco, mas acredita que, agora, depois de ter regularizado a sua situação fiscal, já não existem quaisquer entraves para voltar. Segundo o ‘El Mundo’, tratar-se-á, no entanto, de um regresso temporário, uma vez que o antigo monarca não pretende criar novos embaraços para a Coroa nem voltar a fixar a sua residência fiscal em Espanha.

De acordo com fontes próximas do ex-monarca citadas por aquele jornal, Juan Carlos quer assistir a uma regata que começa no dia 13 em Sanxenxo, na Galiza, e já traçou o roteiro da viagem de regresso: voará de Abu Dabi para o Porto, de onde seguirá de carro para a Galiza, uma rota em sentido inverso àquela que fez em agosto quando deixou Espanha.