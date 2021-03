O rei emérito Juan Carlos voltou a adiar o seu regresso a Espanha depois de a Casa Real ter considerado que este “não era o momento oportuno”. Recorde-se que o ex-monarca tinha tudo planeado para regressar ao país este fim de semana, de modo a assistir a uma regata na Galiza.









Segundo o jornal ‘El Mundo’, que cita fontes próximas do antigo monarca, o Palácio da Zarzuela terá convencido Juan Carlos a adiar novamente o regresso por considerar que “não é conveniente” nesta altura. “Disseram-me mais uma vez que este não era o momento oportuno”, confidenciou Juan Carlos aos amigos, manifestando desilusão por ter sido obrigado a prolongar o exílio em Abu Dabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, onde se refugiou em agosto do ano passado após revelações sobre a sua vida privada e financeira.

Depois de ter pagado em fevereiro quatro milhões de euros ao Fisco para regularizar impostos não declarados, o ex-monarca julgou que teria o caminho livre para voltar. Juan Carlos queria assistir a uma regata que decorre este fim de semana em Sanxenxo e até tinha anunciado que iria voar de Abu Dabi para o Porto e seguir de carro para a Galiza, numa rota em sentido inverso àquela que fez em agosto quando deixou Espanha.





Esta não é a primeira vez que o antigo rei é forçado a adiar o regresso a Espanha, depois de não ter conseguido voltar antes do Natal e no seu aniversário, a 5 de janeiro, devido aos problemas com o Fisco.