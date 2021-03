Juiz do Supremo mantém anulação das condenações do ex-presidente Lula da Silva na Lava Jato

O juiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal brasileiro, recusou sexta-feira um recurso da Procuradoria-Geral da República e manteve a anulação das condenações do ex-presidente Lula da Silva na Lava Jato, numa nova vitória para o ex-presidente.





O juiz, que na semana passada surpreendeu ao anular os quatro processos contra Lula abertos pelo ex-juiz Sérgio Moro na Justiça de Curitiba, incluindo as duas condenações por corrupção do ex-presidente, remeteu o recurso da Procuradoria para o plenário do Supremo, que deverá pronunciar-se sobre o caso após ouvir os argumentos da defesa de Lula. Recorde-se que a anulação das condenações permitiu a Lula recuperar os direitos políticos que tinham sido suspensos após as condenações, abrindo caminho a uma possível candidatura às eleições Presidenciais de 2022 contra o atual presidente Jair Bolsonaro.