Lula livre para ser candidato às presidenciais no Brasil em 2022

O ex-presidente brasileiro Lula da Silva, condenado a duas penas de 12 anos de cadeia por corrupção, ficou esta segunda-feira livre de condenações depois de o juiz Edson Fachim, relator dos processos da operação anticorrupção Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, ter anulado os dois processos, deixando Lula livre para concorrer à Presidência em 2022.





De acordo com Fachim, o antigo juiz Sérgio Moro e a Justiça do Paraná não tinham competência jurisdicional para instaurar os processos, pelo que todas as diligências e as condenações estão anuladas e as ações devem ser remetidas para a Justiça federal de Brasília.