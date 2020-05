Justiça confirma condenação de Lula da Silva

Num julgamento online devido à pandemia de Covid-19, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que analisa os recursos da operação Lava Jato, confirmou esta quinta-feira a condenação do ex-presidente brasileiro Lula da Silva por corrupção no caso do sítio de Atibaia. É a segunda sentença contra Lula confirmada em segunda instância pela Justiça.Por unanimidade, os juízes negaram todos os recursos apresentados pela defesa, que pedia a anulação do processo por dúvidas processuais e alegada falta de isenção do juiz que o condenou, Sérgio Moro, ou que se esperasse o fim da pandemia para poder ser realizada uma sessão com a presença dos advogados. Os magistrados confirmaram tanto a sentença de Lula na primeira instância, na qual foi inicialmente condenado a 12 anos, quanto o aumento da pena para 17 anos que eles próprios decretaram em novembro passado.Neste processo, Lula foi condenado por ter recebido uma propriedade rural em Atibaia, a 90 quilómetros de São Paulo, como luvas das construtoras Odebrecht e OAS. Em 2017, o ex-presidente já tinha sido condenado a outros 12 anos de cadeia por Moro por ter recebido da OAS um apartamento triplex. Na sequência dessa primeira condenação, Lula chegou a passar 19 meses na prisão, tendo sido libertado em novembro último após o Supremo Tribunal ter decretado ilegal a prisão sem que tivessem sido julgados todos os recursos.