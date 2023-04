Julgamento de ator de 'Dança com Lobos' por abuso sexual suspenso indefinidamente

O julgamento do ex-ator Nathan Chaising Horse do filme "Dança com Lobos' (1990), acusado no Estado norte-americano do Nevada de abusar sexualmente de meninas e mulheres indígenas, durante duas décadas, foi suspenso indefinidamente, anunciou esta quarta-feira um juíza.

Nathan Chaising Horse, que aos 15 anos representou em 'Danças com Lobos' o papel de um jovem sioux, deveria começar a ser julgado em 01 de maio.

Agora com 46 anos, o ex-ator está acusado de 18 crimes, incluindo agressão sexual de menor, sequestro, obscenidade e abuso infantil.

Pouco depois de um grande júri em Las Vegas indiciá-lo em fevereiro, Chasing Horse invocou o seu direito a um julgamento em 60 dias.

Mas, esta quarta-feira, o seu defensor público, Kristy Holston, pediu para interromper o processo enquanto pedem ao Supremo Tribunal do Nevada que rejeite a acusação.

A juíza distrital do condado de Clark, Carli Kierny, revelou que marcará uma nova data de julgamento se o tribunal superior mantiver a sua recente decisão, de negar o pedido de Chasing Horse para o arquivamento do caso.

Chasing Horse e os seus advogados argumentaram que duas mulheres identificadas como suas vítimas queriam fazer sexo com ele.

Na decisão emitida na sexta-feira, a juíza realçou que os procuradores apresentaram evidências suficientes para "um grande júri razoável concluir que as agressões sexuais ocorreram".

Kierny marcou uma nova audiência para 10 de maio, para verificar o estado do recurso de Chasing Horse ao tribunal superior, que ainda não havia sido apresentado esta quarta-feira.

Chasing Horse interpretou o papel do membro da tribo 'Sioux Smiles a Lot' no filme vencedor do Óscar de Kevin Costner em 1990.

Desde então, construiu uma reputação entre as tribos dos Estados Unidos e do Canadá como um "curandeiro".

Chasing Horse, segundo a polícia, abusou dessa posição e teve esposas menores de idade ao longo de duas décadas em vários estados, incluindo Dakota do Sul, Montana e Nevada, onde viveu cerca de uma década. Em 2015, também foi banido da Reserva Fort Peck em Poplar, Montana, após acusações semelhantes.

Os detetives descreveram Chasing Horse, num mandado de busca com 50 páginas, como o líder de um culto conhecido como 'The Circle', cujos seguidores acreditavam que podia comunicar com poderes superiores.

Um relatório sobre a prisão de Chasing Horse mostra que, pelo menos, seis vítimas já estão identificadas, incluindo uma que tinha 13 anos quando disse ter sido abusada e outra que contou ter sido oferecida ao ex-ator como "presente" quando tinha 15 anos.

A detenção em 31 de janeiro no Nevada causou ondas de choque em outras zonas do país com reservas indígenas e resultou em mais acusações criminais, inclusive no Canadá e no Tribunal Distrital dos EUA no Nevada, bem como na Reserva Indígena Fort Peck, no Montana.