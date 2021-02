O julgamento de impeachment de Donald Trump no Senado arrancou esta terça-feira com a exibição de um vídeo de 13 minutos que mostra imagens da violência dos seus apoiantes durante o assalto ao Capitólio, a 6 de janeiro, intercaladas com declarações inflamatórias do ex-presidente. “Se isto não é crime passível de destituição, não sei o que será”, disse o democrata Jamie Raskin, um dos nove congressistas que representam o papel da acusação no julgamento.









O vídeo começa por mostrar o discurso em que Trump incitou os apoiantes a marcharem sobre o Capitólio. Seguem-se imagens de grande violência, algumas delas pouco conhecidas, que mostram a multidão a atacar a polícia e a invadir os corredores, e o pânico que se viveu na própria sala onde Trump está hoje a ser julgado. Quando as imagens mostraram a morte de Ashli Babbitt, atingida a tiro por um segurança, vários senadores cobriram o rosto com as mãos. O vídeo termina com um tweet de Trump: “Isto é o que acontece quando roubam a vitória aos patriotas. Recordem-se sempre deste dia!”

A intenção dos democratas é clara: mostrar que Trump esteve sempre ao lado dos insurrectos e ao mesmo tempo desmontar as alegações republicanas de que julgar um presidente que já deixou o cargo é inconstitucional. “Os presidentes não podem apelar à insurreição nas últimas semanas do mandato e irem-se embora como se nada se tivesse passado”, frisou o democrata Joe Neguse.