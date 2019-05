Julian Assange condenado a um de prisão por violar liberdade condicional

Informação de que o fundador do WikiLeaks ia a tribunal foi avançada no Twitter esta terça-feira.

Julian Assange will be sentenced at Southwark Crown Court at 10:30AM tomorrow for 'violating his bail conditions' whilst seeking & obtaining political asylum. On Thursday at 10AM there will be a hearing in Westminster Magistrate Court on the US extradition request. — WikiLeaks (@wikileaks) April 30, 2019

Hello Twitter. I’m at Southwark Crown Court today for the sentencing of Julian Assange after he was found guilty of breaching his bail conditions at a hearing at Westminster Magistrates' Court last month. Quite the turnout of cameras, and supporters, as he arrived at court. pic.twitter.com/DfFFS5siKw — Carl McQueen (@CarlSMcQueen) May 1, 2019

O fundador do WikiLeaks, Julian Assange, foi condenado a um ano de prisão por violar liberdade condicional para pedir asilo na embaixada do Equador. A informação é avançada pelo jornal espanhol El Mundo.Assange foi a tribunal conhecer a sua sentença esta quarta-feira. A informação foi avançada no Twitter do WikiLeaks esta terça-feira.Assange, que esteve em asilo durante sete anos na embaixada do Equador, em Londres, foi detido no passado dia 11 de abril. Após a captura, Assange, de 47 anos, foi presente a tribunal e afirmou-se inocente de fuga à Justiça, apesar de ter violado a ordem de 2012 para se apresentar às autoridades para ser extraditado para a Suécia. O juiz deu-o como culpado e remeteu-o para outro tribunal, que poderá condená-lo a 12 meses de cadeia.Esta quarta-feira, o fundador do WikiLeaks foi conhecer a sua sentença no tribunal superior de Southwark, no Reino Unido.Assange foi considerado culpado de violar a medida de coação que lhe foi aplicada em 2012, após não se ter apresentado em tribunal. Em vez disso, o fundador que foi preso em abril pela polícia britânica, pediu asilo político ao Equador.No Twitter, um jornalista da Sky News, Carl McQueen, publicou um vídeo aquando da chegada de Assange ao tribunal.